Wacker Neuson SE: Kramer und John Deere gehen strategische Allianz für die Landtechnik ein

(München, 6. Juli 2017) Die Kramer-Werke GmbH, ein Unternehmen der Wacker Neuson SE (ISIN: DE000WACK012) und die John Deere GmbH & Co. KG, ein Konzernunternehmen von Deere & Company, USA (NYSE: US2441991054) haben sich auf eine strategische Allianz geeinigt, die den Vertrieb von Kompaktmaschinen unter der Marke Kramer für die Landwirtschaft betrifft. Ziel der Vereinbarung ist eine langfristige Partnerschaft zwischen beiden Unternehmen. Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

Langfristige Kooperation beim Vertrieb für die Landwirtschaft

Die zwischen der Kramer-Werke GmbH, Pfullendorf ("Kramer") und der John Deere GmbH & Co. KG, Mannheim ("John Deere") getroffene Vereinbarung betrifft den Vertrieb von Kompaktmaschinen der Marke Kramer (sog. "grüne Linie") für die Landwirtschaft. Diese Produktreihe wird am Standort von Kramer in Pfullendorf entwickelt und gefertigt und umfasst kompakte, allradgelenkte Radlader (9 Modelle), Teleradlader (4 Modelle) und Teleskoplader (9 Modelle) der Marke Kramer. Das Sortiment umfasst zudem eine große Auswahl an Anbaugeräten, Zubehör und Ersatzteilen.

John Deere bietet keine vergleichbaren Maschinen an und wird seinem leistungsfähigen, unabhängigen Händlernetz daher - zunächst in Europa, später auch in den GUS-Staaten, in Nordafrika und im Mittleren Osten - Kramer für derartige landwirtschaftliche Kompaktmaschinen als bevorzugten Lieferanten empfehlen. Beide Partner sehen große Vorteile und Synergien darin, den wachsenden Markt für Material Handling-Produkte in der Landwirtschaft zu bedienen.

"Mit John Deere gewinnen wir den Weltmarktführer in der Landwirtschaft als strategischen Allianzpartner, der uns in unserer geplanten Expansion unterstützt. Die neu geschaffene Win-Win-Beziehung mit John Deere wird es Kramer erlauben, seine Marktposition in der Landwirtschaft noch schneller auszubauen," erklärt Cem Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE und ergänzt: "Mit den zusätzlichen Aufträgen wird sich das Wachstum von Kramer beschleunigen, insbesondere in den Märkten, in denen John Deere starke Marktpositionen innehat."

"Die exklusive Partnerschaft mit Kramer als einen der führenden Hersteller für kompakte Radlader und Teleskoplader in Europa ist für uns strategisch von großer Bedeutung. Wir sind uns sicher, dass wir unseren Vertriebspartnern in der Landwirtschaft damit Zugang zu einer attraktiven Ergänzung zu unserer eigenen Produktpalette bieten können. Die Kramer Lader passen ideal zu unserem Anspruch für fortschrittliche Technik und höchste Qualität", erläutert Markwart von Pentz, President von John Deere und zuständig für den Bereich Agriculture and Turf Division - Europe, CIS, Asia, Africa and Global Tractor Platform.

Zur Festigung dieser langfristigen, strategischen Kooperation beabsichtigt John Deere eine Beteiligung an der Kramer-Werke GmbH zu erwerben.

John Deere gilt als innovativer Anbieter in der Landtechnik und verfügt über eines der weltweit leistungsfähigsten unabhängigen Vertriebsnetze für Land-, Forst- und Baumaschinen. Beide Unternehmen beabsichtigen gemeinsam die Kramer Maschinen für die Landwirtschaft erfolgreich über das unabhängige Händlernetz von John Deere zu vermarkten.

Die Kooperation steht unter dem Vorbehalt einer kartellrechtlichen Freigabe.

Über John Deere:

John Deere ist der weltweit führende Hersteller von Landmaschinen und einer der führenden Anbieter von Maschinen im Baubereich, in der Forstwirtschaft und in der Landschaftspflege. Das Unternehmen setzt sich für alle diejenigen ein, die mit dem Land verbunden sind - Landwirte mit Ackerbau und Tierhaltung, Landbesitzer und Landschaftsgestalter sowie Bauunternehmer, um die weltweit steigende Nachfrage nach Nahrungsmitteln, Energie, Wohnraum und Infrastruktur zu entsprechen. Seit 1837 stellt John Deere innovative Produkte von hoher Qualität her, die auf einer von Integrität geprägten Tradition aufbauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.JohnDeere.com.

Über Kramer:

Im Jahr 1925 gründeten die Kramer-Brüder Anton, Hans und Karl im badischen Gutmadingen ihr Unternehmen und begannen mit der Herstellung von Kleinschleppern für die Landwirtschaft. Schnell entwickelte sich das Unternehmen zu einem führenden Hersteller von Traktoren, von denen über 100.000 in die Landwirtschaft verkauft wurden. 1987 wurde der erste allradgelenkte Radlader im Markt eingeführt, der Beginn einer Erfolgsgeschichte im Baumaschinenmarkt, welche Kramer bis heute eine führende Position sichert. Im Jahr 2000 übernahm die Neuson Baumaschinen GmbH die Kramer-Werke. 2007 wurden die Kramer-Werke durch die Fusion der damaligen Wacker Construction Equipment AG und der Neuson Kramer Baumaschinen AG Teil der Wacker Neuson Group. Als produzierendes mittelständisches Unternehmen legt die Kramer-Werke GmbH viel Wert auf die eigene Forschung und Entwicklung. Kramer bietet seinen Vertriebspartnern und Kunden mit einer eigenen Landwirtschaftslinie ein attraktives und umfangreicheres Radlader- und Teleskopladerprogramm speziell für die Einsätze in diesem Segment. Die Maschinen von Kramer stehen für hohe Wendigkeit, Geländegängigkeit und Sicherheit. www.kramer-online.com

Über die Wacker Neuson Group:

Die Wacker Neuson Group ist ein international tätiger Unternehmensverbund mit über 50 Tochterunternehmen und 140 eigenen Vertriebs- und Servicestationen. Als ein führender Hersteller von Baugeräten und Kompaktmaschinen bietet der Konzern seinen Kunden weltweit ein breites Produktprogramm, umfangreiche Service- und Dienstleistungsangebote sowie eine leistungsfähige Ersatzteilversorgung. Zur Wacker Neuson Group gehören die Produktmarken Wacker Neuson, Kramer und Weidemann. Das Leistungsangebot richtet sich vor allem an Kunden aus dem Bauhauptgewerbe, dem Garten- und Landschaftsbau, der Landwirtschaft, den Kommunen, der Recycling- und Energiebranche sowie an Bahnbetriebe und Industrieunternehmen. Der Konzern erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von 1,36 Mrd. Euro und beschäftigt rund 4.800 Mitarbeiter weltweit. www.wackerneusongroup.com

Ihr Ansprechpartner: Wacker Neuson SE Katrin Yvonne Neuffer Leiterin Unternehmenskommunikation/ Investor Relations Preußenstraße 41 80809 München Tel. +49-(0)89-35402-173 katrin.neuffer@wackerneuson.com www.wackerneusongroup.com

