Es ist das Prestigeobjekt von Verkehrsminister Alexander Dobrindt und seiner CSU. Trotz großen Widerstands in der EU, aber auch in den eigenen Reihen und der Bevölkerung, wurden die Ausschreibungen für die Pkw-Maut inzwischen gestartet. In ganz Europa werden Konzerne gesucht, die die benötigten Systeme entwickeln, aufbauen und betreiben.

