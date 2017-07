Liebe Leser,

beim Thema Elektro-Mobilität war Daimler in den vergangenen Jahren nicht unbedingt ein Vorreiter innerhalb der Automobil-Industrie. Am Mittwoch gab es aber eine Meldung, die Aktivität in dieser Richtung verkündigte: Daimler will demnach im Rahmen eines Joint-Ventures mit einem chinesischen Unternehmen "weitere Investition in Höhe von fünf Mrd. RMB in batterieelektrische Fahrzeuge und lokale Batterieproduktion" stecken. Genau, fünf Mrd. in chinesischer ... (Peter Niedermeyer)

