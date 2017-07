Der oberösterreichische Motorradbauer KTM hat am Mittwoch im bayerischen Rosenheim ein neues, 438 Quadratmeter großes Forschungszentrums eröffnet. Es ist Teil der KTM-Forschungs- und Entwicklungsabteilung in Mattighofen. Der Fokus in Bayern liege auf der Elektronikentwicklung, teilte das Unternehmen am Donnerstag in einer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...