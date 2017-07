Während der Dow Jones gestern am Tag nach dem US-Unabhängigkeitsfeiertag kaum von der Stelle kam, legte der Nasdaq 100 gleich mal um fast ein Prozent zu. Heute wird der Nasdaq nun aber im negativen Bereich erwartet. Belastend wirken Tesla, Alphabet und Amazon. Welche Themen heute am US-Markt gespielt werden, erfahren Sie hier von Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR. Zudem gibt Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.