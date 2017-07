Anzeige / Werbung

Shopify gehört sicherlich zu den Unternehmen, die selbst weniger bekannt sind, die aber für viele Produktanbieter unerlässlich sind, um ihr Geschäft zu betreiben. Die kanadische Gesellschaft stellt eine cloudbasierte Handelsplattform bereit, die weltweit von mehr als 400.000 kleinen bis großen Unternehmen in 175 Nationen genutzt wird - darunter so bekannte Namen wie Red Bull oder auch Nestle. All diese Anbieter auf der Shopify-Plattform sind damit jetzt auch potenzielle Kunden für RewardStream Solutions (Toronto: REW; Frankfurt: JL4L; WKN: A2APX1), denn das Unternehmen aus Vancouver kann nun über eine App seine Dienstleistungen im Bereich des Referral Marketings den auf Shopify tätigen Händler anbieten. Von Shopify hat die Company nun grünes Licht für die App bekommen.

Für RewardStream Solutions ist das eine große Wachstumschance. Zwar sind die Nordamerikaner jetzt schon in mehr als 40 Ländern aktiv, doch die Einbindung der App auf Shopify vergrößert die Reichweite für die Gesellschaft massiv. Zudem bieten sich ein zusätzlicher Verkaufskanal und nicht zuletzt zusätzliche Wachstumschancen. Shopify selbst expandiert stark, die Zahl der eingebundenen Händler und damit auch der potenziellen Kunden für RewardStream Solutions wächst stetig - so ...

