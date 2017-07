Varengold Bank AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung 2017 eine Bar-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht um bis zu 100% vor

DGAP-Ad-hoc: Varengold Bank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Kapitalerhöhung Varengold Bank AG: Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung 2017 eine Bar-Kapitalerhöhung mit mittelbarem Bezugsrecht um bis zu 100% vor 06.07.2017 / 16:52 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Hamburg, 06. Juli 2017 - Vorstand und Aufsichtsrat der Varengold Bank AG (Symbol: VG8) werden der ordentlichen Hauptversammlung 2017 eine Bar-Kapitalerhöhung von derzeit EUR 4.140.282,00 um bis zu EUR 4.140.282,00 auf bis zu EUR 8.280.564,00 vorschlagen. Der Bezugspreis soll zu einem späteren Zeitpunkt festgesetzt werden. Die Kapitalerhöhung soll der weiteren Stärkung des Eigenkapitals dienen.

Die Einberufung der Hauptversammlung mit den Beschlussvorschlägen der Verwaltung, die am 23. August 2017 in Hamburg stattfinden soll, wird in den nächsten Tagen im Bundesanzeiger veröffentlicht und auf der Homepage der Gesellschaft zugänglich gemacht.

Dr. Bernhard Fuhrmann Vorstand Frank Otten Vorstand

Kontakt: Frau Sanja Szabo (Head of Corporate Development)

06.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: Varengold Bank AG Große Elbstraße 14 22767 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 / 668649-0 Fax: +49 (0)40 / 668649-49 E-Mail: info@varengold.de Internet: www.varengold.de ISIN: DE0005479307 WKN: 547930

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart; Open Market (Basic Board) in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

590389 06.07.2017 CET/CEST

ISIN DE0005479307

AXC0210 2017-07-06/16:53