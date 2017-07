Das Unternehmen verspricht mehr als 20 Millionen Dollar, um bessere Lernergebnisse zu ermöglichen und dabei zu helfen, den Teufelskreis der Armut in unterversorgten Gemeinschaften zu durchbrechen

HP verpflichtet sich, in den Jahren zwischen 2015 und 2025 über 20 Millionen Dollar in Technologie, Ausbildung, Forschung und Entwicklung sowie in Förderzuschüsse zu investieren, um für mehr als 100 Millionen Menschen bessere Lernergebnisse zu ermöglichen

HP wird seine Bemühungen fortsetzen, Menschen in unterversorgten Gemeinschaften durch Programme wie HP LIFE (http://www.life-global.org/), HP World on Wheels (http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2369462#.WVFXhmgrJhE) und HP Learning Studios (http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2332946#.WVFSQWgrJhG) direkt mit Bildungsangeboten zu versorgen

HP arbeitet mit Regierungen und politischen Entscheidungsträgern zusammen, um Ausbildung und Beschäftigung besser in Einklang zu bringen

HAMBURG, 06. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- (NYSE:HPQ) Im Rahmen des Global Citizen Festival 2017 (https://www.globalcitizen.org/en/festival/hamburg/) in Hamburg kündigte HP Inc. heute an, sich zwischen 2015 und 2025 für bessere Lernergebnisse von mehr als 100 Millionen Menschen engagieren zu wollen. Das Global Citizen Festival in Hamburg findet am Vorabend des G20-Gipfels (https://www.g20.org/Webs/G20/EN/Home/home_node.html) statt, auf dem die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer zusammenkommen, um über den Abbau von Benachteiligungen und die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung zu sprechen.

Mit seinem Versprechen unterstützt HP das 4. Ziel der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (http://www.un.org/sustainabledevelopment/education/), das im Einklang mit dem Unternehmensziel von HP steht, nämlich den Zugang zu qualitativ hochwertiger Bildung und lebenslangem Lernen für alle im Klassenzimmer und darüber hinaus zu verbessern. Dies wird auch im kürzlich erschienenen HP-Nachhaltigkeitsbericht 2016 (http://h20195.www2.hp.com/V2/GetDocument.aspx?docname=c05507473) dargelegt.

Für Hunderte Millionen von Menschen auf der ganzen Welt, die derzeit nicht über grundlegende Kenntnisse im Lesen, Schreiben und Rechnen verfügen, kann eine qualitativ hochwertige Ausbildung dazu beitragen, den Kreislauf der Armut zu durchbrechen. HP erfindet das Klassenzimmer auf eine Weise neu, die Schüler motiviert, Erziehern neue Möglichkeiten eröffnet und starke, lebendige Gemeinschaften bildet. Und HP bringt diese Klassenzimmer direkt zu den Schülern, die sonst keinen Zugang zu einer qualitativ hochwertigen Ausbildung haben.

HP schafft innovative Bildungslösungen für Millionen von Menschen, auch für Menschen in unterversorgten städtischen, ländlichen und Flüchtlingsgemeinschaften, und hilft globale Volkswirtschaften zu stärken. Dazu gehören speziell für Schulen entwickelte Technologielösungen, skalierbare Modelle, die digitale Eingliederung und digitales Lernen unterstützen, sowie Erkenntnisse, die Regierungen bei der Schaffung effektiver Strategien und Programme zur Entwicklung von Humankapital unterstützen.

"Die Bemühungen von HP, hochwertiges Lernen zu fördern und die Ziele einer nachhaltigen Entwicklung zu unterstützen, erweitern die sozialen und wirtschaftlichen Chancen für Menschen auf der ganzen Welt", sagte Nate Hurst, Chief Sustainability and Social Impact Officer bei HP. "Ich bin stolz darauf, für ein Unternehmen zu arbeiten, das Technologien schafft und in Technologien investiert, die Lehrer beim Unterrichten und Schüler beim Lernen unterstützen, die Fähigkeiten für ihren zukünftigen Erfolg zu erwerben."

HP möchte die Reichweite seiner Bildungsinitiativen bis 2025 erhöhen. Dazu wird das Unternehmen Programme wie HP World on Wheels (http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2369462#.WVFXhmgrJhE) erweitern, ein Programm, das mit mobilen Lernlaboren das ländliche Indien mit digitaler Kompetenz versorgt. HP wird auch weiterhin Flüchtlingen im Nahen Osten Zugang zu personalisierten, Blended-Learning-Erfahrungen bieten. Sechs HP Learning Studios (http://www8.hp.com/us/en/hp-news/press-release.html?id=2332946#.WVFSQWgrJhG) sind mit Hardware, Software und Services zur Lehrerschulung ausgestattet und regen zu Unterrichtsinnovationen und Lernerfahrungen der nächsten Generation an. HP Learning Studios werden außerdem an mehr als 60 Schulen in Australien, Kanada, Neuseeland, den USA und sieben europäischen Ländern eingesetzt, um das Erlebnislernen zu fördern. In Ergänzung dazu hat HP LIFE (http://www.life-global.org/), ein globales E-Learning-Programm der HP Foundation, zum Ziel, eine weitere Million angehender Unternehmer auszubilden, die zwischen 2015 und 2025 in das HP LIFE-Programm aufgenommen werden - zur Unterstützung des breiter gefassten Engagements von HP.

Über das HP National Education Technology Assessment (NETA) (http://www8.hp.com/us/en/solutions/education/education-leaders.html) hilft das Unternehmen sicherzustellen, dass die an Schulen vermittelten Fähigkeiten den Erfordernissen des Berufslebens standhalten. Mit einer Kombination aus makroökonomischer und prädiktiver Analyse sowie überregionalen Erkenntnissen unterstützt HP Regierungen und Politiker weltweit bei der Schaffung wirksamer Strategien und Programme zur Entwicklung des Humankapitals, darunter auch Arbeitgeber-Engagement-Programme.

"Bildung hat die Macht, Innovationen anzuspornen, den Wohlstand von Gemeinschaften zu fördern und gefährdete und benachteiligte Gruppen zu stärken", sagte Sarah Brown, Executive Chair der Global Business Coalition for Education. "Wir begrüßen das Engagement von HP, jedem Menschen die Möglichkeit zu geben, sein Potenzial zu erschließen, seine Talente zu entwickeln und Fähigkeiten zu erwerben, die für eine bessere Zukunft notwendig sind."

Global Citizen Festival

Bei dem Festival in der Hamburger Barclaycard Arena werden Künstler wie Herbert Grönemeyer, Coldplay mit Shakira als Special Guest, Ellie Goulding, Andreas Bourani und Pharrell Williams auftreten. Über 630.000 Aktionen haben Unterstützer der Kampagnen von Global Citizen durchgeführt, um sich freie Eintrittskarten für das Festival zu verdienen.

Über die HP Foundation

Die HP Foundation ist eine gemeinnützige 501©(3)-Organisation, die wohltätige Programme für unterversorgte Gemeinschaften finanziert, mit denen technologiebezogenes Lernen, karitative Spenden, Freiwilligenarbeit und Katastrophenhilfe unterstützt werden. Gemeinsam mit HP-Mitarbeitern entwickelt die HP Foundation Programme, die technologiebezogene Lernerfahrungen und -chancen bereitstellen, um das Leben in unterversorgten und unterrepräsentierten Gemeinschaften zu verbessern.

Nachhaltigkeit bei HP

Nachhaltigkeit ist das Leitmotiv unseres Handelns bei HP - und Antrieb für unsere Innovationen und unser Wachstum. Unsere Entwicklungen unterliegen dem Integritätsprinzip, um sicherzustellen, dass alle Produkte und Verfahren auf den höchsten ethischen Standards basieren. Wir engagieren uns für umfassende Innovationen, die Leistungen verbessern, Abfälle reduzieren und eine kohlenstoffarme Kreislaufwirtschaft fördern. Und wir möchten Wirkungen erzielen, die Chancen schaffen und Maßnahmen ermöglichen, die zu einer gerechteren Gesellschaft ohne Ausgrenzung führen. Mehr über diese Bemühungen erfahren Sie auf der Sustainability-Website (http://www8.hp.com/us/en/hp-information/global-citizenship/index.html) von HP und im gerade erschienenen HP-Nachhaltigkeitsbericht 2016, www.hp.com/sustainability (http://www.hp.com/sustainability).

Über HP Inc.

HP Inc. entwickelt Technologie, die das Leben für alle besser macht. Mit unserem Portfolio an Druckern, PCs, mobilen Geräten, Lösungen und Services schaffen wir Erlebnisse, die begeistern. Weitere Informationen über HP Inc. finden Sie unter http://www.hp.com (http://www.hp.com/).

