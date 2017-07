So will der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re in Zukunft seine Finanzanlagen aussuchen - und liegt damit voll im Trend. Dabei verfolgen sie mehr als die Absicht Gutes zu tun.

Der Schweizer Rückversicherungskonzern Swiss Re will seine 130 Milliarden Dollar Finanzanlagen künftig streng nach ethischen Standards investieren. Die vor einem Jahr begonnene Ausrichtung an ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Gesichtspunkten sowie an der Art der Unternehmensführung sei zu 90 Prozent abgeschlossen, sagte Anlagechef Guido Fürer am Donnerstag der Nachrichtenagentur Reuters. Der Konzern aus Zürich orientiert sich dabei an den Vorgaben des Indexanbieters MSCI, der Indizes bereitstellt, die auf sogenannten ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) basieren.

Ethisch ...

