Liebe Leser,

nachdem der einstige Großaktionär Joos sein Aktienpaket an der SKW Stahl verkauft hat, scheint nun Aufsichtsratsmitglied Dr. Olaf Marx der größte Einzelaktionär zu sein. Dieser hält seit kurzem mehr als 10 % am Unternehmen und möchte dieses wieder zu alter Größe führen. Seine Investition dient wohl der Umsetzung von strategischen Zielen. Neben Herrn Dr. Marx ist mittlerweile auch Herr Alois Berger an der SKW Stahl mit mehr als 3 % beteiligt.

Carsten ... (Johannes Weber)

Den vollständigen Artikel lesen ...