die Evonik Industries AG setzt auf die Digitalisierung im Bereich der chemischen Industrie. Dafür hat der MDAX-Konzern nun umfassende Investitionen und gleich zwei Partnerschaften vorgestellt.

Diese Ziele verfolgt Evonik!

Bis 2020 will Evonik knapp 100 Mio. Euro in das Gebiet Digitalisierung investieren, wie der Spezialchemie-Konzern in einer Presseerklärung mitteilt. Konkret sollen dadurch digitale Technologien entwickelt sowie erprobt werden. ... (Rainer Lenzen)

