Die Steico SE hat Ende April den Geschäftsbericht für das vergangene Geschäftsjahr 2016 veröffentlicht. Vorläufige Zahlen hatte das Unternehmen bereits Anfang Februar (Comment dazu abrufbar unter folgendem Link: Download bekannt gegeben. So konnte in 2016 der Umsatz um 10,6% auf 208,94 Mio. € (LSe: 204,76) gesteigert werden und übertraf damit auch leicht die Prognose, die eine Steigerung im oberen einstelligen Prozentbereich vorsah. Damit gelang es der Gesellschaft in den vergangenen 5 Jahren den Umsatz um durchschnittlich 9,3% pro Jahr zu steigern und zeigt damit die hohe organische Wachstumsstärke des Unternehmens. Das Ergebnis konnte im vergangenen Geschäftsjahr deutlich verbessert werden. So stieg das EBITDA von 24,67 Mio. € auf 33,24 Mio. € (LSe: 32,98), das EBIT von 12,19 Mio. € auf 18,31 Mio. € (LSe: 17,97). Damit einhergehend erhöhte sich die EBITDA-Marge auf 15,9% (vj. 13,1) und die EBIT-Marge auf 8,8% (vj. 6,5%). Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich um 43,2% von 0,63€ auf 0,90€ (LSe: 0,90€), wodurch auch in Folge dessen die Dividende um 20% auf 0,18€ (vj. 0,15€) angehoben wurde und damit die Erwartungen übertraf.



