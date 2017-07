Von Stefan Lange

HAMBURG (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Donald Trump haben sich vor dem offiziellen Beginn des G20-Gipfels in Hamburg eine Stunde lang über die Agenda des Treffens der wichtigsten Industrienationen ausgetauscht. Darüber hinaus seien außenpolitische Brennpunkte wie Nordkorea, die Lage im Nahen Osten und der Konflikt in der Ostukraine zur Sprache gekommen, teilte ein Regierungssprecher am Donnerstagabend weiter mit.

Weitere Details wurden nicht bekannt gegeben. An dem Gespräch nahmen den Angaben zufolge auch Außenminister Sigmar Gabriel und sein US-Kollege Rex Tillerson teil.

Trump war am Nachmittag mit der Air Force One in Hamburg gelandet. Der US-Präsident wurde von seiner Frau Melania begleitet. Auch Präsidententochter Ivanka Trump wurde in der Hansestadt erwartet. Zusammen mit der niederländischen Königin Maxima und Merkel soll sie ein milliardenschweres Projekt vorantreiben, das im Vorfeld des G20-Gipfels initiiert wurde: Die Bereitstellung eines Fonds, der die Beschäftigung von Frauen in Entwicklungsländern befördern soll. Es wurde erwartet, dass die Initiative auch Eingang in die Abschlusserklärung des G20-Gipfels findet.

Heftige Proteste

Der Gipfel beginnt offiziell am Freitag und soll am Samstagnachmittag enden. Am Donnerstagabend wurde das Treffen der Staats- und Regierungschefs erneut von Demonstrationen begleitet. Eine der zentralen Gegendemonstrationen - die sogenannte Welcome to Hell-Demo - wurde nach Polizeiangaben von Ausschreitungen begleitet.

Rund 12.000 Demonstranten hatten sich am frühen Abend bereits eingefunden, um gegen den G20-Gipfel zu demonstrieren. Darunter auch ein Block mit Autonomen. "Wir stellen zirka 1.000 vermummte Personen im Aufzug fest. Friedlicher Protest sieht anders aus", twitterte die Hamburger Polizei. Einsatzkräfte seien mit Flaschen und Latten angegriffen worden. Die Polizei habe drauf hin mehrfach Wasserwerfer eingesetzt. Die Fortführung der Kundgebung stand daraufhin auf der Kippe.

