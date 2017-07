Vorstand der AURELIUS hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 an

DGAP-Ad-hoc: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Prognose Vorstand der AURELIUS hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 an 06.07.2017 / 22:29 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Veröffentlichung von Insiderinformationen gem. Artikel 17 MAR

Schlagwort(e): Anhebung der Prognose

Vorstand der AURELIUS hebt Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 an

München, 6. Juli 2017 - Der Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN DE000A0JK2A8) hebt die Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr 2017 an. Der Vorstand der AURELIUS Equity Opportunities rechnet damit, dass das EBITDA des Gesamtkonzerns im laufenden Geschäftsjahr 2017 auf voraussichtlich über 650 Mio. EUR (vormals: über 500 Mio. EUR) steigen wird.

Grund für die Anhebung der Prognose ist die erfolgreiche Veräußerung der Konzerntochter Getronics an den strategischen Investor Bottega InvestCo S.à r.l., Luxemburg. Mit dem Verkauf konnte Aurelius sein bei Getronics investiertes Kapital um ca. das 18,5-fache steigern. Nach vorläufigen Berechnungen wird AURELIUS aus dem Verkauf von Getronics damit einen positiven Effekt auf das EBITDA des Gesamtkonzerns für das Jahr 2017 von voraussichtlich rund 160 Mio. EUR erzielen.

KONTAKT AURELIUS-Gruppe Anke Banaschewski

Investor Relations & Corporate Communications

Telefon: +49 (89) 544799 - 0 Fax: +49 (89) 544799 - 55 Email: investor@aureliusinvest.de

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

ÜBER AURELIUS

Die AURELIUS-Gruppe ist eine europaweit aktive Investmentgruppe mit Büros in München, London, Stockholm und Madrid. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat sich AURELIUS von einem lokalen Turnaround-Investor zu einem internationalen Multi-Asset-Manager entwickelt, der ein breites Branchenspektrum und die gesamte Bandbreite der Unternehmensfinanzierung abdeckt.

Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8, Börsenkürzel: AR4) ist der börsengehandelte Investmentarm mit Fokus auf Umbruch- und Sondersituationen sowie MidMarket-Transaktionen. Aktuell erzielen 25 Konzernunternehmen mit rund 25.000 Mitarbeitern in ganz Europa Umsätze von über 4 Milliarden Euro. Die Aktien der AURELIUS Equity Opportunities werden an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt. Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 1,6 Milliarden Euro (Juni 2017).

Mit der gemeinnützigen AURELIUS Refugee Initiative e.V. betreibt AURELIUS ein umfangreiches Hilfsprogramm für Flüchtlinge auf dem Weg in ein besseres Leben.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aureliusinvest.de

06.07.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA

Ludwig-Ganghofer-Straße 6 82031 Grünwald Deutschland Telefon: +49 (0)89 544 799-0 Fax: +49 (0)89 544 799-55 E-Mail: info@aureliusinvest.de Internet: www.aureliusinvest.de ISIN: DE000A0JK2A8 WKN: A0JK2A

Börsen: Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange; Open Market in Frankfurt

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

590517 06.07.2017 CET/CEST

ISIN DE000A0JK2A8

AXC0283 2017-07-06/22:29