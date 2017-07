MEDIENMITTEILUNG

Neil Goldsmith tritt als CEO und Verwaltungsratsmitglied von Evolva zurück

6. Juli 2017 - Evolva (SIX: EVE) gibt heute bekannt, dass Neil Goldsmith von seinem Amt als CEO zurücktritt und vom aktuellen Chief Operating Officer (COO), Simon Waddington, ersetzt wird.

Als Mitgründer von Evolva war Neil Goldsmith wesentlich an der Entwicklung von Evolva in den vergangenen 13 Jahren beteiligt. Während dieser Zeit gelang Evolva die Transformation von einem Biotech-Start-up mit Fokus auf Pharmazeutika zu einem börsenkotierten Unternehmen, das Spezialingredienzien für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsmärkte entwickelt und verkauft. Der unternehmerische Ansatz von Neil Goldsmith führte zur Lancierung von Produkten wie Nootkaton und Resveratrol, und die Weiterentwicklung von geschmacklich unübertroffenen Steviaprodukten, die voraussichtlich 2018 auf den Markt kommen werden, wie in diesem Jahr bereits bekannt gegeben wurde.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Evolva haben kürzlich entschieden, dass der kurzfristige Fokus des Unternehmens darauf liegen müsse, die Marktchancen der Produkte von Evolva zu steigern und attraktive Margen zu erwirtschaften. Neil Goldsmith und der Verwaltungsrat sind nun darin übereingekommen, dass sich die unternehmerischen Stärken von Neil Goldsmith mit diesem stärker fokussierten Ansatz nicht decken und er daher mit sofortiger Wirkung als CEO und Mitglied des Verwaltungsrats von Evolva zurücktritt.



Sein Nachfolger ist Simon Waddington, derzeit COO von Evolva. Simon Waddington war zuvor als CEO der Abunda Inc. tätig und ist im Zuge der Übernahme durch Evolva im Jahr 2011 in die Geschäftsleitung von Evolva berufen worden. Mit seinem Hintergrund und seiner Erfahrung ist er die ideale Wahl für die nächste Entwicklungsphase von Evolva.



Gerard Hoetmer, Präsident des Verwaltungsrats von Evolva, sagte: "Im Namen des gesamten Verwaltungsrats möchte ich Neil Goldsmith dafür danken, dass er mit seinem Einsatz Evolva dahin gebracht hat, wo das Unternehmen heute steht. Wir sind zuversichtlich, dass unter der Führung von Simon Waddington die nächsten Schritte in der Transformation von Evolva zu einem produktbasierten Unternehmen vollzogen werden können. Weitere Informationen zur Transformation werden anlässlich der Bekanntgabe der Halbjahresergebnisse am 14. August kommuniziert."

- Ende -

