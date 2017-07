ZRG Partners, das als wachstumsstärkstes Personalvermittlungsunternehmen auf dem amerikanischen Kontinent gilt, hat die Übernahme bestimmter Vermögenswerte von HM Long Global Partners sowie die Einstellung wichtiger Führungskräfte bekanntgegeben. Das Unternehmen erweitert mit dieser Maßnahme eines der dynamischsten Rekrutierungsteams im Bereich Biowissenschaften weltweit.

Im Rahmen des Übernahmevertrags schließt sich Helga Long, vormals Vorstandsvorsitzende und CEO bei HM Long/RSVP Group, ZRG Partners an. Mit ihrer beeindruckenden Laufbahn wird Long im Biowissenschaftssektor weltweit als eine der Spitzenfachkräfte für die Vermittlung von Führungspersonal angesehen, was die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in diesem Nischenbereich belegen. Seit über 30 Jahren unterstützt sie Unternehmen auf aller Welt bei der Akquise von Mitarbeitern auf Führungsebene. Vor der Fusion von HM Long Global Partners und RSVP war Long 10 Jahre bei einer anderen führenden Personalvermittlungsfirma als Vice Chairman des Unternehmensbereichs Biowissenschaften tätig. Sie wird ihre Position als CEO von HM Long Global, ein Unternehmensbereich von ZRG Partners, beibehalten und nach der Integration der Vermögenswert die Rolle als Chief Client Officer im Bereich für globale Biowissenschaften bei ZRG übernehmen und zusammen mit dem ZRG-Team Kunden weltweit unterstützen.

Neben Long schließen sich dem Unternehmen ebenfalls mehrere wichtige Führungskräfte sowie Mitglieder des Supportteams an, die über ein Jahrzehnt zusammengearbeitet haben, darunter Charles Rohaut, Managing Director in Frankreich. Derick Haire kommt als Senior Client Partner in Texas hinzu, sowie Lydia Coleman in Virginia.

Zu dieser Übernahme erklärte Larry Hartmann, CEO von ZRG Partners: "Unser aktuelles Team für Biowissenschaften hat unter der Leitung von Adam El Din als Global Practice Head und David Fortier, Managing Director für Nordamerika, in den letzten Jahren überragende Ergebnisse geliefert. Durch das Hinzukommen von Helga Long und ihrem Team werden wir unseren im Bereich Biowissenschaft tätigen Kunden weltweit eine überzeugende Power-Lösung bieten können und sind daher über die Ausweitung des gesamten Teams, das auf dem Markt seit Jahren zusammenarbeitet, äußerst glücklich."

Helga Long bemerkte: "Ich bin begeistert darüber, mich einer Plattform anschließen zu dürfen, wo der Schwerpunkt auf dem Kunden liegt und wo alles daran gesetzt wird, diesen optimal zu bedienen. Der ausgefeilte, kundenorientierte Daten- und Analyseansatz von ZRG im Personalvermittlungsprozess wird die Arbeit, die unser Team bereits auf dem Markt leistet, auf ein noch höheres Niveau anheben und engere Partnerschaften mit Kunden schaffen. Die Fusion mit ZRG bringt für alle Seiten erhebliche Vorteile. Ich freue mich darauf, als Teil dieses dynamischen Unternehmens meine Kunden weiterhin bei der Suche nach Spitzentalenten im Biowissenschaftssektor weltweit unterstützen zu können."

Adam El Din meinte dazu: "Ich finde es wunderbar, dass Frau Long, Herr Rohaut und ihr Team zu ZRG Partners kommen. Unser Team wird von unserem Fachwissen und Netzwerk erheblich profitieren und unseren Kunden eine unübertreffliche Partnerschaft anbieten können."

Über ZRG Partners

ZRG Partners, LLC ist ein progressives, mittelständisches, weltweit tätiges Personalvermittlungsunternehmen für Führungskräfte, das einen bewährten datenorientierten Ansatz verfolgt. Seit über 17 Jahren vertrauen Kunden bei der Rekrutierung von Top-Mitarbeitern in der ganzen Welt auf ZRG Partners. ZRG Partners ist als eines der wachstumsstärksten Personalvermittlungsunternehmen der Branche anerkannt, was in erster Linie auf einen kunden- und ergebnisorientierten Ansatz von hoher Integrität zurückzuführen ist.

www.zrgpartners.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

