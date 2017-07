VZ Holding AG: Wechsel in der CFO-Funktion der VZ Gruppe

EQS Group-Ad-hoc: VZ Holding AG / Schlagwort(e): Personalie VZ Holding AG: Wechsel in der CFO-Funktion der VZ Gruppe 07.07.2017 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Pressemitteilung

Source: VZ Holding AG / SIX: VZN / ISIN: CH0028200837

Wechsel in der CFO-Funktion der VZ Gruppe

Zürich, 7. Juli 2017 - Philipp Marti verlässt die VZ Gruppe aus persönlichen Gründen und tritt per 1. Oktober 2017 als Mitglied der Geschäftsleitung und CFO zurück. Der Verwaltungsrat hat als Nachfolger Rafael Pfaffen ernannt, der seit 10 Jahren die CFO-Funktion in der VZ Depotbank innehat. Um eine reibungslose Übergabe sicherzustellen, steht Philipp Marti seinem Nachfolger bis Ende März 2018 zur Seite. Der Verwaltungsrat bedauert den Entscheid von Philipp Marti, bedankt sich für sein langjähriges Engagement und freut sich auf die Zusammenarbeit mit Rafael Pfaffen.

Ansprechpartner Adriano Pavone Leiter Medienarbeit Telefon: 044 207 25 22 E-Mail: adriano.pavone@vzch.com www.vzch.com/medien Petra Märk Head Investor Relations Telefon: 044 207 26 24 E-Mail: ir@vzch.com www.vzch.com/investor-relations

Zum VZ Das VZ ist ein unabhängiger Schweizer Finanzdienstleister, und die Aktien der VZ Holding AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert. Pensionierungs- und Nachlassberatung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und die Verwaltung von Versicherungen und Pensionskassen für Unternehmen sind die wichtigsten Dienstleistungen der VZ Gruppe. Der Hauptsitz der VZ Holding AG befindet sich in Zürich, und das VZ ist an 30 weiteren Standorten in der ganzen Schweiz und in Deutschland präsent. Ende 2016 beschäftigte die VZ Gruppe 900 Mitarbeitende.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von bekannten und unbekannten Faktoren, Risiken und Unsicherheiten ab. Darum können sie von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in diesen Aussagen impliziert sind. Vor diesem Hintergrund darf sich niemand auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die VZ Gruppe übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=FNFPIYMDTQ Dokumenttitel: Wechsel in der CFO-Funktion der VZ Gruppe

Ende der Ad-hoc-Mitteilung

Sprache: Deutsch Unternehmen: VZ Holding AG Beethovenstrasse 24 8002 Zürich Schweiz Telefon: +41 44 207 27 27 Fax: +41 44 207 27 28 E-Mail: ir@vzch.com Internet: www.vzch.com ISIN: CH0028200837 Börsen: SIX Swiss Exchange

Ende der Mitteilung EQS Group News-Service

590247 07.07.2017 CET/CEST

ISIN CH0028200837

AXC0033 2017-07-07/07:00