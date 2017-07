Zürich (awp) - Der Reisedienstleister Kuoni verlängert die Frist, um seine ausstehende Anleihe in Höhe von 200 Mio CHF mit einer eigentlichen Laufzeit bis 2019 zurückkaufen. Das Angebot laufe nun bis zum 3. August, heisst es in einer Mitteilung vom Freitag. Ursprünglich wäre die Frist am gestrigen Donnerstag ausgelaufen. ...

