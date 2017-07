Zürich (awp) - Finanzchef Philipp Marti verlässt die VZ Gruppe aus persönlichen Gründen. Er tritt per 1. Oktober als Mitglied der Geschäftsleitung und CFO bei der Finanzdienstleisterin zurück. An seine Stelle rückt Rafael Pfaffen nach, seit 10 Jahren CFO in der VZ Depotbank. Marti stehe seinem Nachfolger bis Ende März 2018 ...

