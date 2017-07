FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 10.07.2017 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.07.2017. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 10.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH3339 HSH NORDBANK MZ S10 12/17 0.000 %

XFRA DE000HSH4WP6 HSH NORDBANK WM MZ 15/23 0.000 %

XFRA DE000BLB2TN0 BAY.LDSBK DT-KO.ANL.7 DAX 0.000 %

XFRA DE000BLB2TS9 BAY.LDSBK.IS.SX5E 14/20 0.003 %

XFRA DE000HSH3321 HSH NORDBANK MZC 14 12/19 0.000 %

XFRA DE000HSH4NF6 HSH NORDBANK KK20 14/20 0.001 %

WI1 XFRA US9746371007 WINNEBAGO IND. DL-,50 0.088 EUR

6T1 XFRA US8935561006 TRANSCONTAINER S.GDR REGS 0.072 EUR

9TB XFRA US88145X1081 TERRITORIAL BANCORP INC. 0.088 EUR

NYT XFRA US6501111073 N.Y. TIMES CL.A DL-,10 0.035 EUR

IDI XFRA US45867G1013 INTERDIGITAL (PA.) DL-,01 0.264 EUR

LHL XFRA HK0992009065 LENOVO GROUP 0.023 EUR

EFQ2 XFRA DE000ETFL425 DK DB EUROGOV FRANCE 1.570 EUR

EFQ8 XFRA DE000ETFL383 DK IBOXX EO L.NON-FI.DIV. 0.310 EUR

EL49 XFRA DE000ETFL375 DK IBOXX EO LIQ.CORP.DIV. 0.330 EUR

EL4X XFRA DE000ETFL235 DK DAXPLUS MAX.DIVIDEND 4.880 EUR

EL4W XFRA DE000ETFL227 DK DB EUROG.GER.MONEYM. 0.420 EUR

EL4U XFRA DE000ETFL201 DK DB EUROG.GERMANY 5-10 0.420 EUR

EL4T XFRA DE000ETFL193 DK DB EUROG.GERMANY 3-5 0.320 EUR

EL4S XFRA DE000ETFL185 DK DB EUROG.GERMANY 1-3 0.360 EUR

EL4R XFRA DE000ETFL177 DK DB EUROG.GERMANY 0.410 EUR

EL4Q XFRA DE000ETFL169 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.10+ 1.010 EUR

EL4P XFRA DE000ETFL151 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.7-10 0.690 EUR

EL4N XFRA DE000ETFL144 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.5-7 0.740 EUR

EL4M XFRA DE000ETFL136 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.3-5 0.790 EUR

EL4L XFRA DE000ETFL128 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-3 0.400 EUR

EL4K XFRA DE000ETFL110 DK IB EO LIQ.SOV.DIV.1-10 0.500 EUR

DR0 XFRA DE000A0XYG76 DEUTSCHE ROHSTOFF AG 0.600 EUR

H5E XFRA DE000A0EQ578 HELMA EIGENHEIMBAU AG 1.100 EUR

XFRA DE0008879057 K.F.W. 03/23 INFL.LKD. 0.000 %

NUC XFRA DE0006789605 NUCLETRON ELECTRONIC 0.200 EUR

IUR XFRA DE0006208408 KAP-BETEILIGUNGS-AG O.N. 2.000 EUR

SCE XFRA DE0005156236 SCHWEIZER ELECTR. NA O.N. 0.650 EUR

DT7 XFRA CNE100000X69 CN.DATANG CRP.RENEW.PWR H 0.001 EUR

CHU XFRA CNE1000002Q2 CHINA PETRO.+ CHEM. H YC1 0.022 EUR