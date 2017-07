FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.07.2017 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 10.07.2017 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 07.07.2017

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 10.07.2017.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BIR XETR IE0030606259 BK OF IRELD CAP.ST.EO-,05

GLJ XETR DE000A161N30 GRENKE AG NA O.N.