Obwohl der Bankensektor insgesamt auf dem Vormarsch ist, konnte das Wertpapier der Aareal Bank bislang nur bedingt von steigen Kursnotierungen profitieren. Interessanterweise ist jedoch an einem markanten Unterstützungsbereich ein Doppelboden absehbar, der Käufer wieder auf den Plan rufen könnte.

Die letzten größeren Verlaufshochs markierten Marktteilnehmer im Wertpapier der Aareal Bank bei 41,60 Euro im März 2015, anschließend aber drehten die Kursnotierungen in einen Abwärtstrend ab und fielen auf 21,51 Euro zurück. Erst Anfang letzten Jahres gelang es in diesem Bereich eine Stabilisierung herbeizuführen und einen Aufwärtstrend bis 38,95 Euro aufzustellen. Seit Jahresbeginn an aber schwanken die Notierungen in einer volatilen Seitwärtsphase zwischen 33,34 sowie 38,95 Euro seitwärts. Dabei wurde unglücklicherweise auch der kurzfristige Aufwärtstrend seit den letzten größeren Verlaufstiefs gebrochen - von größerer Abgabebereitschaft ist allerdings ...

