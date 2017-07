Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt



Leipzig (pta007/07.07.2017/08:00) - Leipzig, Nieuwegein, Antwerpen, London, München, Wien, Paris - Die Softline Gruppe, ein international tätiges IT-Beratungsunternehmen mit Fokus auf Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management, macht durch den Ausbau des Partnernetzwerks den nächsten Schritt im Rahmen ihrer Multi-Tool-Strategie.



"Als einer der internationalen SAM-Marktführer unterstützen wir unsere Kunden bei der Implementierung von Software Asset Management. Für uns ist SAM mehr als ein Tool, es ist vielmehr die perfekte Kombination aus Organisation, Prozessen und Technologie. Der erneute Ausbau unseres Partnernetzwerks ist ein weiterer, wichtiger Meilenstein unserer Multi-Tool-Strategie. Ich freue mich daher zu verkünden, dass wir, ergänzend zu Partnerschaften mit beispielsweise Flexera Software und IPR Insights, nun auch Snow Software, AirTrack, Voquz, Astute Licensing und Octopus Cloud in unser Netzwerk aufgenommen haben. Diese Partnerschaften ermöglichen es uns, allen Organisationen die Unterstützung anzubieten, die sie im Hinblick auf ihre SAM-Strategie benötigen. Von der ersten Definition eines SAM Business Case und einer Strategie bis zum Management im täglichen Betrieb. Die Optimierung des SAM-Reifegrads bringt Unternehmen ihren obersten Zielen näher - Compliance, Kontrolle und Kosteneinsparungen zu realisieren", sagte Martin Schaletzky, CEO der Softline Gruppe.



Über die Softline AG: Die Softline Gruppe ist ein 1983 gegründetes, nachhaltig wachsendes IT-Beratungsunternehmen, das sich zu einem anerkannten europäischen Dienstleister im Markt der Informations- und Kommunikationstechnologie entwickelt hat. Die seit dem Jahr 2000 börsennotierte Softline AG fungiert als Mutterunternehmen der Gruppe und ist für die Koordination der internationalen Gesellschaften in Deutschland, Belgien, Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien verantwortlich. Seit der Neuausrichtung des Unternehmens im Jahr 2010 fokussiert sich die Gesellschaft auf den Ausbau des IT-Consulting- und Service-Geschäfts, schwerpunktmäßig in den Kernportfoliobereichen Software Asset Management (SAM), IT-Sicherheit, Virtualisierung und Infrastruktur Management. Weitere Informationen zur Softline Gruppe finden Sie unter www.softline-group.com.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:



Investor Relations: Christian Hillermann, Hillermann Consulting E-Mail: investors@softline-group.com Tel: +49 40 3202791-0



Marketing & PR: Vanessa Zeh, Marketing & Communications E-Mail: presse@softline-group.com Tel: +49 341 24051-0



(Ende)



Aussender: Softline AG Adresse: Gutenbergplatz 1, 04103 Leipzig Land: Deutschland Ansprechpartner: Martin Schaletzky Tel.: +49 341 24051-0 E-Mail: investors@softline-group.com Website: www.softline-group.com



ISIN(s): DE000A2DAN10 (Aktie) Börsen: m:access in München



Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1499407200612



© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300. (END) Dow Jones NewswiresJuly 07, 2017 02:00 ET (06:00 GMT)