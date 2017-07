Coreo baut Immobilienportfolio weiter aus: Kauf eines Gewerbeobjektes in Mannheim

07.07.2017

Frankfurt am Main - 7. Juli 2017 - Die Coreo AG (ISIN: DE000A0B9VV6) investiert 3,3 Millionen Euro in Mannheim und erwirbt ein Gewerbeobjekt, das überwiegend aus Lager- und Bürogebäuden sowie einigen Entwicklungsflächen besteht. Das gut 30.000 Quadratmeter große Grundstück befindet sich zirka 1,5 Kilometer westlich des Stadtzentrums von Mannheim, im Stadtteil Mühlauhafen, der durch seine Mischnutzung aus Industrie, Gewerbe und Wohnen geprägt ist.

Das Objekt bietet aufgrund des hohen Optimierungspotenzials große Chancen, durch aktives Asset Management und einigen gezielten Investitionsmaßnahmen den Wert der Immobilie deutlich zu steigern. Die Liegenschaft befindet sich in der Güterhallenstraße und besteht aus mehreren Gebäuden. Die aktuell vermietbare Fläche beträgt mehr als 20.000 Quadratmeter und ist fast vollständig vermietet. Für Phantasie sorgen aber vor allem einige leerstehende Gebäudeteile und ungenutzte Grundstücke. Denkbar sind verschiedene Nutzungsarten, die vom besonderen Hafenflair profitieren können. Das Gebiet um das Objekt verfügt über eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Der Bahnhof Mannheim Handelshafen befindet sich in fußläufiger Entfernung. Die infrastrukturelle Anbindung an das innerstädtische, regionale und überregionale Verkehrsnetz ist sehr gut.

Über die Coreo AG Mit der Wandlung zur Coreo AG richtet sich die aus dem TechnologieBeteiligungsunternehmen Nanostart AG hervorgegangene Gesellschaft strategisch neu aus. Ziel ist der Aufbau eines wertbeständigen Immobilienportfolios von ausgewählten Büro-, Einzelhandels- und Wohnobjekten.

