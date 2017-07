Der Aktienkurs der Easy Software AG hat sich zuletzt sehr stark entwickelt und allein seit dem letzten Update am 27.06.2017 um 27,0% an Wert gewonnen. Zuletzt kam es nun zu einigen Stimmrechtsmitteilungen, die von besonderer Bedeutung bezüglich der weiteren Entwicklung der Easy Software sein dürften. So wurde bekannt, dass der ehemalige Vorstand der Gesellschaft, Herr Manfred Wagner, gegen den aktuell ein Schadensersatzklageverfahren anhängig ist, seinen Anteil am Unternehmen von bislang 11,11% auf 0,0058% fast vollständig veräußert hat. Im Gegenzug haben bestehende Aktionäre ihren Anteil teils deutlich erhöht. So hat sich der Anteil der Axxion S.A., hinter der in diesem Fall zu einem Großteil die Fonds von Discover Capital stehen (Anteil 30.06.2016: 10,74%), von 11,74% auf 16,32% erhöht. Darüber hinaus hat die Deutsche Balaton AG, bislang bereits mit 5,73% beteiligt, ihren Anteil auf 10,99% aufgestockt. Zudem hält Frau Petra Neureither, Mitgründerin der SNP Schneider-Neureither AG und visierte Spezialistin im Bereich Softwareunternehmen, nun einen Anteil von 5,55% am Unternehmen. Laut Hauptversammlung 2016 hielt sie bereits vor einem Jahr eine Beteiligung von rund 80.000 Aktien, entsprechend einem Anteil von knapp 1,5% und hat diesen nun deutlich erhöht.



Die vollständige Einschätzung zur Easy Software Aktie können Sie hier downloaden: Download