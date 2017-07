In dieser Woche trennten sich Anleger im großen Stil von Aktien chinesischer Banken. Die Industrial & Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China und die Bank of China haben die härteste Woche seit 2016 hinter sich. Die vier großen Bankhäuser: Die Industrial & Commercial Bank of China, die Agricultural Bank of China, die Bank of China und die China Construction ...

