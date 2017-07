HAMBURG (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump freut sich nach eigenen Worten auf die Begegnung mit Russlands Staatschef Wladimir Putin beim G20-Gipfel in Hamburg. Im Kurznachrichtendienst Twitter schrieb er am Freitag: "Ich freue mich auf die Treffen mit den Weltführern heute, einschließlich meines Treffens mit Wladimir Putin. Viel zu diskutieren." Er werde die USA gut repräsentieren und für ihre Interessen kämpfen, fügte er in einer zweiten Botschaft hinzu. "Fake-News-Medien werden nie korrekt über mich berichten, aber was soll's."

Trump und Putin planen für den Nachmittag ihre erste persönliche Begegnung. Unter anderem soll es um die Kriege in Syrien und in der Ukraine gehen. Auch die Außenminister Rex Tillerson und Sergej Lawrow werden sich im Hamburg treffen./fko/DP/stb

