CrownBio demonstriert wissenschaftliche Fortschritte bei Stoffwechselerkrankungen mit einem validierten und verbesserten übertragbaren Modell für die Wirkstoffentdeckung bei Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes

SANTA CLARA, Kalifornien (USA), 7. Juli 2017 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/), eine 100%ige Tochter von Crown Bioscience International (TWSE: ticker 6554) und globales Serviceunternehmen im Bereich der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, das translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie, Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen anbietet, hat die Veröffentlichung zweier neuer wissenschaftlicher Arbeiten angekündigt, die beispielhaft belegen, dass das FATZO-Modell ein wesentlich verbessertes Nagetiermodell für die Erforschung von Fettleibigkeit, Stoffwechselstörungen und Typ-2-Diabetes für präklinische Studien darstellt.

Die von CrownBio und seinen Kollaborationspartnern durchgeführte Forschung wurde am 22.06.2017 in zwei PLOS ONE-Artikeln veröffentlicht.

Glucose dysregulation and response to common anti-diabetic agents in the FATZO/Pco mouse (Glukose-Fehlregulierung und Ansprechen auf gängige Antidiabetika bei der FATZO/Pco-Maus) (https://www.crownbio.com/publications/fatzo-mouse-severe-diabetes)

Correlation of disease severity with body weight and high fat diet in the FATZO/Pco mouse (Korrelation von Krankheitsschwere mit Körpergewicht und fettreicher Ernährung bei der FATZO/Pco-Maus) (https://www.crownbio.com/publications/fatzo-mouse-type2-diabetes)

Charles Van Jackson, CSO von CrownBio Indiana, erklärte dazu: "Die FATZO-Maus ist ein verbessertes übertragbares Modell, das uns ein besseres Verständnis der physiologischen und zellulären Mechanismen ermöglicht, die von Fettleibigkeit über Stoffwechselstörungen bis hin zum Diabetes führen. Die in diesen Arbeiten präsentierten Daten zeigen, dass FATZO über diverse Vorteile gegenüber traditionellen Nagetiermodellen verfügt und Einfluss auf die Geschwindigkeit der Wirkstoffentdeckung nehmen wird."

Das FATZO-Modell wurde entwickelt, um polygene Fettleibigkeit sowie ein Stoffwechselmuster für Hyperglykämie und Hyperinsulinämie anzubieten. Die Studien belegen, dass das FATZO-Modell ein besser übertragbares Nagetiermodell für Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes, einschließlich der Entwicklung von antidiabetischen Therapeutika, darstellt.

"Die Veröffentlichung dieser Arbeiten ist ein Beispiel dafür, wie CrownBio die Übertragbarkeit dieses Modells fortlaufend validiert, und zeigt unseren Einsatz bei der Einführung neuer Modelle auf dem Markt, die für die Bedingungen der Fettleibigkeit und Typ-2-Diabetes beim Menschen noch repräsentativer sind", erklärte Laurie Heilmann, SVP, Global Strategy, Marketing & Business Development. "Diese wissenschaftlichen Fortschritte bei der Entwicklung übertragbarer Modelle sind Schlüsselfaktoren bei der frühen Erkennung von Krankheiten und ermöglichen eine schnellere Wirkstoffentdeckung."

Weitere Informationen zum Einsatz von CrownBio bei der Unterstützung der Wirkstoffentdeckung in den Bereichen Herz-Kreislauf- und Stoffwechselerkrankungen finden Sie auf https://www.crownbio.com/cvmd.

Über Crown Bioscience Inc.

Crown Bioscience (http://www.crownbio.com/)ist ein globaler Lösungsanbieter im Bereich der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung, der translationale Plattformen zur Weiterentwicklung der Forschung in den Bereichen Onkologie und Stoffwechselerkrankungen anbietet. Dank seines umfassenden Portfolios an relevanten Modellen und prädiktiven Tools versetzt Crown Bioscience seine Kunden in die Lage, hervorragende klinische Kandidaten zu liefern.

