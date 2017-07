Den Haag - Wir gehen davon aus, dass europäische Investoren ihr Interesse von Anleihen hin zu Value-Aktien verlagern, so Nicolas Simar, Leiter der Equity Value Boutique bei NN Investment Partners (NN IP).Denn sie würden eine besonders starke positive Korrelation mit steigenden Anleiherenditen aufweisen. Zudem würden die entsprechenden Unternehmen derzeit wachsende Erträge aufweisen. Von allen zyklischen Sektoren sei die positive Korrelation bei Banken am höchsten. Auch die Bewertungslücke zwischen teuren und günstig bewerteten Aktien sei in Europa weiterhin sehr ausgeprägt - ein weiterer Grund für Investoren, in Value-Aktien umzuschichten. Die Bewertungsunterschiede hätten nahezu den Stand erreicht, auf dem sie sich zuletzt zum Höhepunkt der Eurokrise im Juli 2012 befunden hätten, und damit deutlich über dem Langzeitdurchschnitt der vergangenen zwanzig Jahre. Für Anleger sollte das einen ausreichenden Sicherheitspuffer darstellen, um sich wieder Value-Aktien zuzuwenden - vor allem, da die Konjunktur in der Eurozone anziehe.

