Berlin (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Heute startet Europas größtes Jugendevent: Der YOU Summer Break ist die perfekte Mischung aus Entertainment, Bildung und Sport und das Event im Sommer, das kein Jugendlicher verpassen sollte. Unter dem Motto "Mitmachen. Anfassen.Ausprobieren." können Zehntausende von jungen Besuchern ihre Lieblingsbands- und Online-Stars in den nächsten drei Tagen hautnah erleben, die aktuellsten Trends aus Lifestyle und Sport entdecken sowie ihre berufliche Zukunft planen.



Wir laden Sie zu folgenden YOU Summer Break-Presseterminen ein:



Offizielles Eröffnungsfoto und Videotermin "Surfwelle im Sommergarten" 7. Juli 2017, 11 Uhr Ort: Surfstation am Event-Pool im Sommergarten



YOU Summer Break-Rundgang mit Cem Özdemir, Bundesvorsitzender von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 7. Juli 2017, 12 - 13.30 Uhr Treffpunkt und Start: Halle 21b/ 113 am Bündnis 90 Stand



Wir freuen uns auf Sie!



OTS: Messe Berlin GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6600 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6600.rss2



Pressekontakt: YOU: Julia Wegener PR Managerin T: (030) 3038-2269 j.wegener@messe-berlin.de



www.you.de yousummerbreak you2017