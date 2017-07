FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die erste Woche an der Börse ist für Delivery Hero durchwachsen verlaufen. Mit einem Aktienkurs knapp 26 Euro am Freitagmittag haben die Anleger mit den Papieren des Essens-Lieferdienstes im Vergleich zum Ausgabepreis von 25,50 Euro zwar einen kleinen Buchgewinn von rund 2 Prozent erzielt. Vom zwischenzeitlichen Anstieg auf 28,75 Euro am zweiten Handelstag ist damit jedoch nicht mehr viel geblieben.

Delivery Hero hatte am Freitag vor einer Woche den größten Börsengang des Jahres hingelegt im Volumen von fast 1 Milliarde Euro. Zu dem in mehr als 40 Ländern aktiven Unternehmen gehören unter anderem die Bestell- und Lieferplattformen Lieferheld, Pizza.de und Foodora.

Zumindest hielten sich Delivery-Hero-Aktien deutlich besser als die Anteilsscheine von Rocket Internet , die seit dem vergangenen Freitag um etwa 10 Prozent abgesackt sind. Die Beteiligungsgesellschaft hatte im Zuge des Börsengangs Anteile im Wert von einer guten Viertelmilliarde Euro versilbert, ist aber weiter Hauptaktionär geblieben.

Rocket belastet vor allem der schwache Börsenstart des Kochbox-Anbieters Blue Apron in den USA. Die am vergangenen Donnerstag zu 10 US-Dollar ausgegebenen Papiere kosten inzwischen nur noch 8 Dollar - ein negatives Signal für die vergleichbare Rocket-Beteiligung HelloFresh. Die Firma gilt seit Jahren als Börsenkandidat, ein erster Anlauf 2015 war aber abgeblasen worden./ag/das

