In Deutschland besitzen rund 16 Millionen Menschen einen Motorrad-Führerschein, demgegenüber stehen jedoch nur gut vier Millionen zugelassene Krafträder - viele davon Zweit- oder Dritt-Maschinen. Um allen Führerscheinbesitzern die Möglichkeit zu geben selbst zu fahren, startet die ADAC Autovermietung ab sofort ihre Motorradvermietung. "Damit ist Motorradmieten nun so einfach und preiswert wie nie zuvor", erklärt Franz Frank, Geschäftsführer der ADAC Autovermietung GmbH.



Der Vermietbetrieb startet mit 30 Vertriebspartnern und soll auf deutlich über 100 Vermietstationen ausgebaut werden. Interessierte können damit bundesweit ihr Traum-Motorrad mieten. Es stehen über 220 Typen aller attraktiven Marken zur Auswahl: von BMW und Harley-Davidson über Ducati, KTM und Triumph bis hin zu Honda, Yamaha, Suzuki und Kawasaki. Preislich starten die Angebote bei 145 Euro für ein Wochenende und 251 Euro für eine ganze Woche.



Mit einer völlig neu konzipierten Online-Buchungsstrecke hat die ADAC Autovermietung erstmals einen bundesweiten Überblick über Motorradvermieter und alle verfügbaren Motorradmodelle geschaffen. Marken und Typen wurden dabei in zwölf Gruppen klassifiziert und erhielten ein einheitliches, transparentes und verbraucherfreundliches Preisgefüge.



Mit wenigen Klicks kann das gewünschte Motorrad ausgesucht und komfortabel gebucht werden. Hier gilt der hohe ADAC-Online-Standard: direkt buchen, sofortige Buchungsbestätigung und sichere Bezahlung. Dieser Qualitätsstandard gilt selbstverständlich auch für jeden ADAC-Motorrad-Vertragspartner.



Alle Angebote sind unter http://www.adac.de/motorrad-mieten in Echtzeit abrufbar.



Für Biker, die länger nicht gefahren sind, empfiehlt sich ein Motorrad-Wiederaufsteiger-Training auf einer von bundesweit 49 ADAC Fahrsicherheitstrainingsanlagen. Informationen hierzu unter http://www.adac.de/motorradtraining.



Über die ADAC SE:



Die ADAC SE ist eine Aktiengesellschaft europäischen Rechts. Zum 1. Januar 2017 besteht sie aus 37 Tochter- und Beteiligungsunternehmen, unter anderem der ADAC-Schutzbrief Versicherungs-AG, der ADAC-Rechtsschutz Versicherungs-AG, der ADAC Autovermietung GmbH sowie der ADAC Verlag GmbH & Co. KG. Die Hauptgeschäftsaktivitäten sind mobilitätsorientierte Leistungen und Produkte mit hohem Qualitätsanspruch. An der ADAC SE sind der ADAC e.V. mit einem Anteil von 74,9 Prozent und die ADAC Stiftung mit 25,1 Prozent beteiligt.



