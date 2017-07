... können schon etwas neidisch auf die Entwicklung des Wertpapiers des Konkurrenten schauen. Rainer Hundsdörfer, seit November 2016 neuer Vorstandvorsitzender von Heidelberger Druck, ist beim Blick auf den Konkurrenten allerdings alles andere als neidisch wie er in einem Interview mit der Börsen-Zeitung am Freitag erklärt hat: "Nach dem knapp 25-prozentigen Kursanstieg der letzten Wochen hält sich mein Neid in Grenzen, langfristig hat Heidelberg ohnehin die besseren Chancen." Woher dieser Optimismus rührt, hat der relativ neue CEO auch gleich erklärt: "Wir sind beim Thema Digitalisierung strategisch deutlich zukunftsfähiger aufgestellt. Unser Wettbewerber hat vielleicht konsequenter saniert, aber das Profitabilitätsniveau, das KBA erreicht hat, wollen wir in Zukunft deutlich übertreffen".



Die Zahlen halten noch nicht ganz mit



Das abgelaufene Geschäftsjahr, das am 31. März endet, zeigt, dass Heidelberger Druck auf einem guten Weg ist, aber eben noch am Anfang des Turn-arounds steht. Der Umsatz blieb mit 2,5 Milliarden Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Der Nettogewinn machte aber einen Sprung um 50 Prozent noch oben und lag bei 36 Millionen Euro. Was zusätzlich optimistisch stimmt, ist der Auftragseingang. Er legt um 4 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zu. Trotzdem möchte sich Hundsdörfer im neuen Jahr nicht zu weit aus dem Fenster lehnen: "Vor uns liegt ein Übergangsjahr, in dem wir eine Reihe von strategischen Maßnahmen einleiten und umsetzen müssen. Wir werden uns von Teilen des Umsatzes, der ertragsschwach und risikobehaftet ist, trennen." Dazu gehört unter anderem der Handel mit Gebrauchtmaschinen.



Der Ausblick weckt weitere Fantasie



Erst kürzlich hat Heidelberger Druck seine mittelfristige Prognose veröffentlicht. Demnach soll der Umsatz bis 2022 auf über 3 Milliarden Euro wachsen. Der Nettogewinn soll auf etwa 100 Millionen Euro oder 39 Cent je Aktie anziehen. Im angelaufenen Geschäftsjahr sollen 23 Cent je Aktie verdient werden und im folgenden Jahr 30 Cent. Damit würde sich für das laufende Geschäftsjahr ein KGV von 12 ergeben und für 2019 ein KGV von 9.



Das ist ein Ausschnitt aus dem Bernecker Börsenkompass. Sie kennen unseren neuesten Börsenbrief noch nicht? Testen Sie den Bernecker Börsenkompass exklusiv in der App von Finanzen100. Wollen Sie erst mal reinschnuppern? Dann besuchen Sie unsere Börsenkompass-Seite und lesen Sie dort, wie Sie die App installieren und ein kostenloses Probeabo abschließen. Die Adresse lautet: www.bernecker-börsenkompass.de