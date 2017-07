Von Joanne Chiu

HONGKONG (Dow Jones)--Die DHL International GmbH verkauft ihren Anteil an einem Fracht-Joint-Venture in Hongkong an den Partner Cathay Pacific Airways Ltd. Die Fluglinie übernimmt nach eigenen Angaben den Anteil von 40 Prozent an der AHK Air Hong Kong Ltd. Das 2002 gegründete Joint Venture laufe Ende 2018 aus, hieß es. Finanzielle Details wurden nicht genannt.

Die beiden Gesellschaften werden aber weiter zusammenarbeiten. AHK werde ab Januar 2019 und zunächst für 15 Jahre ein Netz von Frachtflugzeugen für den deutschen Logistiker für Ziele in Asien betreiben.

