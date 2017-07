Der Trend zur Digitalisierung und Automatisierung ist in der Industrie allgegenwärtig. Auch im Bereich der Kälte- und Klimatechnik hält er immer weiter Einzug. Die neue Arbeitsgruppe "Control and Communications" des Branchenverbandes ASERCOM.befasst sich mit den Möglichkeiten und Herausforderungen des digitalen Fortschritts - von Cyber-Security bis hin zu branchenweiten Datenstandards. Leiter der Arbeitsgruppe ist Dr. Christian Ellwein, Geschäftsführer der Kriwan Industrie-Elektronik GmbH. Auch die Kälte- und Klimatechnik könne wichtige Vorteile aus der Digitalisierung ziehen. "Egal, ob es um Energieeinsparungen, die Anpassung an volatile Versorgungsnetze wie Solar oder Wind geht oder im Störfall die Suche nach Ursachen einfacher werden soll - für all das ist es nötig, Daten aus den Einheiten und Komponenten heraus zu messen, zu digitalisieren und an übergeordnete Systeme wie die Gebäudesteuerung zu übermitteln", erklärt Ellwein. "Nur wer über die Möglichkeiten und Risiken des digitalen Fortschritts Bescheid weiß, kann die Chancen allumfänglich nutzen. Hierbei wollen wir als Verband Hilfestellung bieten", ergänzt er. Ganzheitliche ...

