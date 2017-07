Der aktuelle CFO, Roland Busch, wechselt per 1. Januar 2018 zum Mutterkonzern Lufthansa und arbeitet dort künftig als Generalbevollmächtigter und Head of Future Finance. Der Nachfolger von Busch bei der Swiss heisst Michael Niggemann. Niggemann tritt den CFO-Posten bereits zum 1. November 2017 an, schreibt die Swiss in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...