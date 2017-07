Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-News: S + T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung S + T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG: Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung am 11.08.2017 in Airport Conference Center, 60549 Frankfurt am Main mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung gemäß §121 AktG 2017-07-07 / 15:05 Bekanntmachung gemäß §121 AktG, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich. S + T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG Offenburg Einladung zur Ordentlichen Hauptversammlung am Freitag, den 11. August 2017 um 10:30 Uhr Airport Conference Center, 60549 Frankfurt am Main TAGESORDNUNG 1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2016 mit den Berichten des Vorstands und des Aufsichtsrates 2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns 2016 3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 2016 4. Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 5. Verschmelzung der S+T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG auf die MARKANT Handels- und Service GmbH, Offenburg 6. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017 Offenburg, den 30. Juni 2017 *S + T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG* _Der Vorstand_ 2017-07-07 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: S + T BUNDESZENTRALE SELEX + TANIA HANDELS-AG Hanns-Martin-Schleyer-Str. 2 77656 Offenburg Deutschland Telefon: +49 781 616221 Fax: +49 781 6168221 E-Mail: klaus.kaelble@de.markant.com Internet: http://de.markant.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 590785 2017-07-07

