Die Stimmung in Frankreich ist gut. Der französische Geschäftsklimaindex stieg im Juni auf 106 Punkte, den höchsten Stand seit Juli 2011. Vor allem in der Baubranche und im Einzelhandel schaut man positiv in die Zukunft. Beste Randbedingungen für den französischen Infrastrukturkonzern Vinci. Mutige Anleger nutzten den Kursrücksetzer zum Einstieg...

Den vollständigen Artikel lesen ...