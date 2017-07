Die großen sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter und Snap liefern sich offenbar einen Millionenpoker um die WM-Highlights 2018. Die Social Media-Konzerne sollen dem TV-Sender Fox mittlerweile Millionen für die Übertragungsrechte von Highlights der WM 2018 anbieten. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR schaut sich die Aktien Snap und Twitter hier mal genauer an. Zudem gibt Johanna Claar, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, einen Überblick, was die Märkte in Deutschland heute bewegt.