N E W S

Über 60 Implenia Lernende feiern ihren Lehrabschluss - Grossteil startet Berufskarriere bei Implenia | Gezielte Förderung und Eigenverantwortung als Erfolgsrezept

Dietlikon, 7. Juli 2017 - Am Donnerstag haben über 60 Implenia Lernende aus neun Berufsgattungen ihren erfolgreichen Lehrabschluss gefeiert. Bei einer Schiffsrundfahrt auf dem Zugersee liessen sie die vergangenen Lehrjahre gemeinsam mit ihren Eltern und ihren Berufsbildnern Revue passieren. CEO Anton Affentranger war bei diesem wichtigen Meilenstein in der Berufskarriere der Lehrabgängerinnen und Lehrabgänger ebenfalls vor Ort. "Die Reise geht weiter und es werden noch einige Stationen in Ihrem beruflichen Leben folgen. Bleiben Sie neugierig und seien Sie offen für Neues", legte er den jungen Berufsleuten bei der Feier ans Herz.



Für einen Grossteil der Absolventen geht es innerhalb der Implenia Gruppe weiter. So zum Beispiel für den 20-jährigen Sergio Rui aus Baselland. Der Maurer EFZ hat seine Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Das gute Abschlussergebnis hat er unter anderem dank einer gezielten Vorbereitung erreicht: "Alle Lernenden in Basel konnten einen internen Testlauf der Prüfungsobjekte durchführen. Diese Erfahrungen konnte ich an der Prüfung nutzen und umsetzen." Zudem seien sie in der Lehre individuell gefördert worden und konnten damit ihre Fähigkeiten systematisch verbessern.

Das Ausbildungskonzept von Implenia stellt die gezielte Förderung und die Eigenverantwortung der Lernenden ins Zentrum. Während ihrer Lehre realisieren gewerbliche und kaufmännische Auszubildende verschiedene Projekte - sogenannte Lehrlingsobjekte - in Eigenregie. In der Lenzerheide erstellten Lernende aus Chur beispielsweise diverse Mauerwerke des Hotels Lai. Aufgrund der positiven Rückmeldungen der Lernenden und des nachhaltigen Lernprozesses wird Implenia in der Ausbildung der jungen Fachkräfte künftig noch stärker auf solche Lehrlingsobjekte setzen. Denn: Gut ausgebildete Mitarbeitende sind Teil unserer Verantwortung gegenüber der Gesellschaft und der Schlüssel für den künftigen Erfolg von Implenia.

Mit dem Ende der Lehre beginnt für die jungen Fachkräfte ein neuer Abschnitt auf ihrem beruflichen Lebensweg. (Bild: Implenia)

Medienkontakt Implenia:

Luzia Montandon

Junior Communications Manager

Telefon: +41 58 474 74 77

(communication@implenia.com: mailto:communication@implenia.com)

An einer Lehrstelle bei Implenia interessiert? Wenden Sie sich bitte an:

Olga Bolliger-Kuriger

Leiterin Lernendenwesen

Telefon: +41 58 474 12 05

(olga.bolliger-kuriger@implenia.com: mailto:olga.bolliger-kuriger@implenia.com)

Implenia ist das führende Bau- und Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit einer starken Stellung im deutschen, österreichischen und skandinavischen Infrastrukturmarkt. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Sparten- und Flächeneinheiten unter einem Dach zu einem gesamteuropäisch agierenden Unternehmen zusammen. Das integrierte Businessmodell und die in allen Bereichen des Bauens tätigen Spezialisten erlauben es der Gruppe, ein Bauwerk über seinen gesamten Lebenszyklus zu begleiten - wirtschaftlich, integriert und kundennah. Dabei steht eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus.

Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit rund 8'200 Personen und erzielte im Jahr 2016 einen Umsatz von rund 3,3 Milliarden Franken. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter (www.implenia.com: http://www.implenia.com/).