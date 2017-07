FRANKFURT (Dow Jones)--Der Chemiekonzern Henkel hält am Ziel weiterer Akquisitionen fest, Megadeals wie sie jetzt Bayer mit Monsanto wagt, sind aber unwahrscheinlich. Dies sagte Henkel-Chef Hans Van Bylen der Rheinischen Post. Akquisitionen seien "ein wichtiger Bestandteil unserer Wachstumsstrategie", sagte er. Es sei aber eher nicht denkbar, dass der Familienkonzern eine Übernahme wage, die mehr als die Hälfte des eigenen Unternehmenswertes von 49 Milliarden Euro koste. "Größe allein ist kein Selbstzweck", so der Manager.

Ein eigenes Verkaufsportal für Privatkunden will Henkel nicht aufbauen, obwohl der Konzern den digital erwirtschafteten Umsatzanteil von zehn Prozent auf mindestens 20 Prozent im Jahr 2020 erhöhen will. "Im Konsumgütergeschäft setzen wir auf die enge Zusammenarbeit mit dem Handel statt auf eigene Plattformen. Wir kooperieren mit unseren Handelspartnern weltweit sowie mit den bekannten Online-Händlern. Während in Europa der klassische Handel dominiert, verkaufen wir in China die Hälfte unserer Konsumgüter online."

