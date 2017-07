Die Deutsche Telekom geht ungewöhnliche Wege, um die Termintreue ihrer Service-Techniker zu verbessern. Ein Teil der Mannschaft, die bisher mit dem Firmenwagen unterwegs ist, soll künftig mit dem eBike zum Kunden.

Das kündigt der für die Service-Transformation verantwortliche Geschäftsführer Ferri Abolhassan im Gespräch mit der WirtschaftsWoche an. "Mit eBikes kommen wir in Großstädten schneller und ohne Parkplatzsuche zum Kunden", sagt Abolhassan. Die ersten Tests laufen gerade in Hannover an und sollen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...