HAMBURG (dpa-AFX) - Zitate vom G20-Gipfel:

"Die entfesselte Gewalt und ungehemmte Brutalität, auf die die Polizei in diesen Tagen des G20-Gipfels immer wieder getroffen ist, verurteile ich auf das Schärfste."

(Bundeskanzlerin Angela Merkel am Samstag bei ihrer Abschusspressekonferenz in Hamburg zu den Krawallen von Linksautonomen.)

"Der Gipfel konnte abgehalten werden."

(Merkel)

"Es war wirklich unglaublich, wie die Dinge hier angegangen wurden. Nichts davon war einfach. Aber so professionell. Und ohne große Störung, abgesehen von einer ganzen Menge Leute."

(US-Präsident Donald Trump am Samstag in Hamburg zur Organisation des G20-Gipfels durch Bundeskanzlerin Angela Merkel).

"Der Fernseh-Trump unterscheidet sich sehr vom realen Menschen."

(Russlands Präsident Wladimir Putin nach dem G20-Gipfel am Samstag in

Hamburg vor Journalisten über seinen US-Kollegen Donald Trump)

"Wenn wir uns schon in den USA nicht eingemischt haben, dann werden wir das auch in Deutschland nicht tun."

(Putin auf die Frage, ob sich Russland mit Hacking-Angriffen in die Bundestagswahl im September einmischen werde.)

"Welcome to Hamburg - may I help you?"

(Justin Trudeau, kanadischer Premier, bietet nach Ende des Gipfels von einem Tresen der Messehalle aus Journalisten scherzhaft seine Hilfe an.)/xx/DP/zb

AXC0106 2017-07-08/21:35