Calhoun, Georgia (ots/PRNewswire) - Mohawk Industries Inc. (NYSE: MHK) lädt in Verbindung mit der Veröffentlichung seiner Umsätze des zweiten Quartals 2017 am Donnerstag, 27. Juli 2017 zu einer Telefonkonferenz ein, die am Freitag, 28. Juli 2017 um 11:00 Uhr Ostküstenzeit live übertragen wird.



Veranstaltung: Mohawk Industries Inc.: Telefonkonferenz zu den Umsätzen des 2. Quartals 2017 Zeit: 28. Juli 2017 11:00 Uhr ET (US-Ostküstenzeit) Ort: www.mohawkind.com Investoreninformationen auswählen Modus: Live im Internet: Gehen Sie einfach im Internet zur angegebenen Adresse oder nutzen Sie die Live-Telefonkonferenz: Einwahl: 1-800-603-9255 (USA/Kanada) Einwahl: 1-706-634-2294 (International) Einwahl: 1-253-237-1879 (International) Konferenz-ID: 51858547



Mohawk Industries ist der weltweit führende Hersteller von Bodenbelägen, der mit seinen Produkten Wohn- und Gewerberaum in der gesamten Welt verbessert. Mohawks vertikal integrierte Herstellungs- und Vertriebsprozesse bieten Wettbewerbsvorteile bei der Produktion von Teppichen, Vorlegern, Keramikfliesen sowie Laminat-, Holz-, Stein- und Vinylböden. Unsere Innovationen sind die besten der Branche und führen zu Produkten und Techniken, die unsere Marken am Markt abheben und alle Anforderungen bei Um- und Neubauten erfüllen. Unsere Marken, darunter American Olean, Daltile, Durkan, Karastan, IVC, Marazzi, Mohawk, Pergo, Quick-Step und Unilin, zählen zu den bekanntesten der Branche. Im vergangenen Jahrzehnt hat sich Mohawk von einem rein amerikanischen Teppichhersteller zum weltgrößten Unternehmen für Bodenbeläge mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Kanada, Europa, Indien, Malaysia, Mexiko, Neuseeland, Russland und den Vereinigten Staaten entwickelt.



Wer zur angegebenen Zeit nicht zuhören kann, hat die Möglichkeit, eine Aufnahme des Webcasts abzuspielen, die auf der Website für Investoren von Mohawk Industries Inc. bis zum Freitag, 25. August 2017 zur Verfügung steht. Eine Wiederholung der Telefonkonferenz ist ebenfalls bis zum Freitag, 25. August 2017 durch Einwahl unter 1-855-859-2056 (USA/Kanada) oder 1-404-537-3406 (International/Örtlich) und Eingabe der Konferenz-ID Nr. 51858547 verfügbar.



Pressekontakt: Mohawk Industries Inc. Frank H. Boykin Chief Financial Officer 706-624-2695