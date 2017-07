Dem französischen Premierminister Edouard Philippe zufolge sollen die Franzosen ab 2018 rund sieben Milliarden Euro weniger Steuern zahlen. Auch an einem anderen Ziel halte das Land fest.

Frankreich will ab dem kommenden Jahr die Steuern senken. Um rund sieben Milliarden Euro solle die Abgabenlast reduziert werden, sagte der französische Premierminister Edouard Philippe am Samstag. Das Euroland halte zudem an seinem Ziel fest, bereits in diesem Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...