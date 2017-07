Mit einer Kampagne gegen den US-Mäzen George Soros verärgert Ungarns rechtsnationaler Ministerpräsident Viktor Orban die jüdischen Gemeinden und Israel - obwohl demnächst sein Kollege Netanjahu in Ungarn erwartet wird.

Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban hat die Werbekampagne seiner Regierung gegen den US-Mäzen George Soros gegen Antisemitismus-Vorwürfe verteidigt. Soros sei für die massenhafte "illegale Migration" aus dem Nahen Osten verantwortlich und gefährde damit die Sicherheit Ungarns. Jeder, der dies tue - "ungeachtet seiner Herkunft, Religionszugehörigkeit oder seines Vermögens" - habe mit politischen und rechtlichen Gegenmaßnahmen Budapests zu rechnen, schrieb Orban am Freitag an den Präsidenten des Verbands Jüdischer Gemeinden in Ungarn (MAZSIHISZ), Andras Heisler. "Der Milliardenspekulant George ...

