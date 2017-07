China beginnt die Öffnung seines Anleihemarktes mit einem Experiment.

China öffnet seinen Anleihe-Markt für ausländische Investoren. "Qualifizierte" Investoren wie Zentralbanken, staatliche Fonds und andere große Finanzinstitutionen können ab sofort chinesische Schuldverschreibungen kaufen, teilte die chinesische Zentralbank vergangene Woche mit. China gehört mit den USA und Japan zu den am höchsten verschuldeten Staaten weltweit; der Anleihe-Markt wird auf rund zehn Billionen Dollar geschätzt. Es handle sich zunächst um ein "Experiment", teilten die Zentralbank in Peking und die Finanzbehörde in Hongkong am Sonntag mit - zum 20. ...

