Nasdaq mit Modernisierungs-Offensive

Nasdaq Modernizing market structure is a key point in Nasdaq's blueprint initiative to revitalizemarkets. Recently, Nasdaq EVP and Global Head of Equities Tom Wittman testified before a House Financial Services subcommittee on ways to improve capital markets, including adopting intelligent tick sizes and revoking unlisted trading privileges for small and medium sized company shares. Nasdaq EVP Thomas Wittman testifies before a House Financial Services subcommittee to discuss ways to improve U.S. market structure.

