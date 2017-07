Der DAX schwankte in der letzten Woche zwischen 12300 und 12500 Punkten auf enger Bahn. Eine Erholung auf die letzten Verluste fand aber nicht statt. Wie brenzlig ist die Lage? Lesen Sie in dieser Ausgabe die aktuellen Analysen zum DAX, ThyssenKrupp, Henkel, Klöckner, Peugeot, Wirecard und Kupfer.

der DAX schloss zum Ende der 27. Kalenderwoche bei 12389 Punkten. Nach einem Stand am Freitag vor einer Woche bei 12325 Punkten schloss der deutsche Leitindex in der vergangenen Woche vom 4. Juli bis 8. Juli um 63 Zähler oder 0,5 Prozent höher. Was ruhig begann mit einem verkürzten Handel und dem folgenden Feiertag in den USA, blieb im Wochenverlauf auch ruhig. Zwar schloss der Index leicht höher als vor einer Woche, doch ein Konter auf die zuvor gesehenen Verluste fand nicht statt. Bei 12500 Punkten stand aber ein Widerstand im Weg. Zugleich vermied es der Index, unter 12300 Punkte zu fallen, so dass sich zum Ende hin eine Stabilisierung einstellte.

Der DAX hatte die Chance für eine weitere Erholung bis über 12500 Punkte zuvor nicht mehr genutzt und fiel unter die wichtige Zone von 12400/50 Punkten. Damit habe sich die Lage weiter eingetrübt. Der DAX dürfte jetzt direkt Kurs auf 12000 Punkte nehmen. Sollte es tiefer als ...

