Hausbrände, bei denen gedämmte Fassaden den Brand beschleunigen, erhöhen das Sterberisiko der Bewohner um das 80-Fache. Das zeigt eine von der Arbeitsgemeinschaft der Berufsfeuerwehren (AGBF) erstellte Aufstellung.

In Deutschland gab es demnach bei Hausbränden, die durch brennende Fassaden beeinflusst wurden, seit 2005 elf Tote und 124 Verletzte. Hochgerechnet auf 1000 solche Brandereignisse entspricht das 122 Toten. Bei durchschnittlich 200.000 Hausbränden in Deutschland jährlich hingegen sterben nur 300 Menschen, was bei 1000 Brandereignissen statistisch gesehen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...